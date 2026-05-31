Deutschland gegen Finnland heute live im TV: Übertragung, Uhrzeit & alle Infos zum DFB-Spiel

MAINZ. Nächster WM-Test, nächster Schritt Richtung USA: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute Abend auf Finnland. Viele Fans suchen bereits nach den wichtigsten Infos zum Spiel: Wo läuft Deutschland gegen Finnland live im TV? Gibt es einen Livestream? Wann ist Anstoß?

Vor dem Abflug Richtung WM will Bundestrainer Julian Nagelsmann noch einmal Selbstvertrauen sammeln – und die DFB-Elf ihre starke Serie ausbauen.

Deutschland gegen Finnland heute: Wann ist Anstoß?

Das Länderspiel Deutschland gegen Finnland wird heute Abend um 20.45 Uhr angepfiffen.

Spiel: Deutschland – Finnland

Datum: heute

Anstoß: 20.45 Uhr

Ort: Mainz

Deutschland gegen Finnland live im TV und Stream – wo läuft das Spiel?

Gute Nachrichten für Fußballfans: Das DFB-Länderspiel wird live im Free-TV übertragen.

TV-Übertragung: ZDF

Livestream: ZDF-Mediathek

Anstoß: 20.45 Uhr

Wer das Spiel unterwegs oder ohne Fernseher verfolgen möchte, kann die Partie ebenfalls über den offiziellen Livestream des Senders verfolgen.

→ Hier geht es direkt zur ZDF-Mediathek

Nagelsmann will WM-Flow – Deutschland peilt nächsten Sieg an

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es gegen Finnland nicht nur um einen weiteren Test. Nach zuletzt mehreren Erfolgen soll die deutsche Nationalmannschaft weiter in einen positiven Rhythmus kommen.

Sieben Siege in Serie stehen bereits zu Buche – gegen Finnland soll Nummer acht folgen. Das Ziel: Selbstvertrauen, Stabilität und WM-Stimmung vor dem Amerika-Abflug.

Baumann erneut im Tor – Debüt für Bayern-Talent?

Im Fokus steht erneut die Torwartfrage. Weil sich Manuel Neuer weiterhin mit körperlichen Problemen zurückkämpft, soll erneut Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen.

Für zusätzliche Spannung sorgt außerdem Offensivtalent Lennart Karl. Der erst 18-Jährige vom FC Bayern könnte eine größere Rolle erhalten und weitere Minuten im DFB-Trikot sammeln.

Auch im Sturmzentrum dürfte genau hingeschaut werden: Wer nutzt die Chance als möglicher Ersatz hinter Kai Havertz?

DFB-Team vor WM-Generalprobe gegen die USA

Nach dem Finnland-Spiel bleibt für die Nationalmannschaft nicht viel Zeit. Bereits wenige Tage später wartet mit den USA die nächste große Standortbestimmung.

Für Nagelsmann ist das Duell gegen Finnland daher mehr als nur ein normales Freundschaftsspiel – es ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur WM.

Mehr zur Nationalmannschaft, WM und DFB-News gibt es auch auf den offiziellen Seiten des Deutschen Fußball-Bundes