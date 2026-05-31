Unwetter im Anmarsch? Gewitter, Hagel, Sturmböen – so startet das Wetter in die neue Woche!

Sommerlich warm, aber unbeständig: In Rheinland-Pfalz und im Saarland drohen örtlich Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Lokal sind auch Unwetter nicht ausgeschlossen. Das wechselhafte Wetter bleibt der Region voraussichtlich bis zur Wochenmitte erhalten.

Gewitter und Starkregen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

TRIER/RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND. Das Wetter zeigt sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter von seiner unbeständigen Seite. Zwar bleibt es zunächst sommerlich warm, doch vielerorts müssen sich die Menschen auf Gewitter, Starkregen, Hagel und stürmische Böen einstellen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach sind vor allem der Südosten von Rheinland-Pfalz sowie Teile des Saarlands bis in den Nachmittag hinein von Gewittern betroffen.

Lokal sind auch Unwetter nicht ausgeschlossen.

Sommerlich warm – aber nicht überall freundlich

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad. Im höheren Bergland liegen die Werte um 22 Grad.

Damit bleibt es zwar warm, doch die Wetterlage ist deutlich wechselhaft. Besonders dort, wo sich Gewitter bilden, kann es kurzfristig kräftig regnen und ungemütlich werden.

Auch Montag bleibt wechselhaft

Auch zum Start in die neue Woche beruhigt sich die Lage nicht vollständig. Am Montag wechseln sich nach der Prognose Wolken und einzelne Schauer ab.

Am Nachmittag sind vor allem im Osten erneut lokale Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 21 und 25 Grad, in Hochlagen um 19 Grad.

Bis zur Wochenmitte bleibt es unbeständig

Das wechselhafte Wetter setzt sich voraussichtlich bis zur Wochenmitte fort. Dichte Wolken, Schauer und einzelne Gewitter bleiben möglich.

Dabei gehen die Temperaturen allmählich zurück. Zur Wochenmitte wird es spürbar kühler.