Spritpreise Luxemburg heute: Aktuelle Benzinpreise & Dieselpreise am Sonntag, 31. Mai 2026

LUXEMBURG / TRIER / REGION. Sonntag, Ausflugstag, Shoppingtour oder Grenztrip: Für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel, Luxemburg und dem Saarland gehört der Blick auf die Spritpreise in Luxemburg heute mittlerweile fest zur Wochenend-Routine. Besonders an Sonntagen informieren sich zahlreiche Pendler, Tagesausflügler und Luxemburg-Tanker über die aktuellen Preise für Diesel und Benzin im Großherzogtum.

Hier sind die aktuellen Spritpreise Luxemburg heute am Sonntag, 31. Mai 2026 im Überblick.

Spritpreise Luxemburg heute – Die aktuellen Preise am 31.05.2026

Für Sonntag gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise:

⛽ Diesel: 1,730 Euro pro Liter

⛽ Super 95 (E10): 1,704 Euro pro Liter

⛽ Super 98 / Super Plus: 1,814 Euro pro Liter

Die Preise gelten landesweit als offizielle staatliche Höchstpreise an den Tankstellen im Großherzogtum Luxemburg.

Luxemburg tanken bleibt für viele aus Trier, Mosel, Eifel und Saarland ein Thema

Ob aus Trier, Konz, Bitburg, Saarburg, Schweich, Wittlich, Luxemburg oder dem Saarland: Viele Autofahrer steuern regelmäßig Tankstellen in Wasserbillig, Echternach, Grevenmacher, Schengen oder Remich an. Entsprechend groß bleibt das Interesse an täglichen Suchanfragen wie „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“, „Diesel Luxemburg heute“ oder „Luxemburg tanken Preise“.

Gerade am Wochenende wollen viele vor einem Trip ins Großherzogtum wissen: Lohnt sich das Tanken in Luxemburg heute?

Spritpreise Luxemburg aktuell: Wo Nutzer die Preise täglich verfolgen

Wer die heutigen Benzinpreise in Luxemburg, Preisentwicklungen oder tägliche Änderungen bei Diesel, Super 95 (E10) und Super Plus im Blick behalten möchte, nutzt neben Newsseiten häufig spezialisierte Preisportale.

Eine zentrale Anlaufstelle dafür ist spritpreise.lu – Spritpreise Luxemburg heute. Dort finden Nutzer täglich aktualisierte Übersichten zu Spritpreisen Luxemburg aktuell, Preisentwicklungen, Kraftstoffarten und weiteren Informationen rund um Tanken & Sparen in Luxemburg.

Wer gezielt nach „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg heute“ oder „Dieselpreise Luxemburg aktuell“ sucht, findet auf spritpreise.lu laufend aktualisierte Preisübersichten für das Großherzogtum.

Die heutigen Benzinpreise in Luxemburg im Überblick

✔ Diesel: 1,730 € pro Liter

✔ Super 95 (E10): 1,704 € pro Liter

✔ Super 98 / Super Plus: 1,814 € pro Liter