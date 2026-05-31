Luxemburg: Tödliches Drama am Sonntagmorgen – Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt!

DERENBACH/WINCRANGE. Tragischer Unfall am Sonntagmorgen in Luxemburg: Auf der N12 zwischen Derenbach und Wincrange ist ein 37-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Schwerer Unfall zwischen Derenbach und Wincrange

Am Sonntagmorgen kam es kurz nach 7.30 Uhr auf der N12 zwischen Derenbach und Wincrange zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach den vorliegenden Informationen kam ein 37-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Fahrer stirbt noch vor Ort

Bei dem Verunglückten handelt es sich um einen luxemburgischen Autofahrer. Er war allein im Fahrzeug unterwegs.

Für den 37-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Mess- und Erkennungsdienst vor Ort

Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei war an der Unfallstelle im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls dauern an.