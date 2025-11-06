DFB-Hammer vor WM-Quali-Endspurt: Sané kehrt zurück, Köner Shootingstar feiert Premiere im Nationalteam!

Frankfurt/Wolfsburg. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen 25-Mann-Kader für die beiden abschließenden Spiele der WM-Qualifikation 2026 bekannt gegeben – mit gleich drei besonderen Namen: Leroy Sané (Galatasaray Istanbul) und Malick Thiaw (Newcastle United) kehren zurück, dazu feiert Said El Mala vom 1. FC Köln sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Deutschland will in den Duellen gegen Luxemburg (14. November) und die Slowakei (17. November) den Gruppensieg und die sichere Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko perfekt machen. Außerdem steht mit zwei Siegen die Chance auf Lostopf 1 bei der WM-Auslosung im Dezember. Mehr Sport-News

Nagelsmann über den Kader

Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte bei der Kaderbekanntgabe, dass Sané sich seine Rückkehr durch starke Leistungen in der Champions League und Süper Lig verdient habe. Auch Thiaw habe sich nach seinem Wechsel in die Premier League als feste Größe etabliert.

Der 19-jährige Said El Mala, bislang für die U-21 im Einsatz, soll nun „mit seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit“ auch im A-Team Akzente setzen.

„Mit zwei Siegen möchten wir die Qualifikation perfekt machen und unsere WM-Planungen weiter konkretisieren“, so Nagelsmann.

Vorbereitung und Fan-Aktionen

Das DFB-Team bereitet sich ab Montag in Wolfsburg auf die beiden Spiele vor. Am 14. November (20.45 Uhr, RTL) tritt Deutschland zunächst in Luxemburg an, ehe am 17. November (20.45 Uhr, ZDF) in Leipzig das Heimspiel gegen die Slowakei folgt.

Fans können das Team am Montagnachmittag (ab 15.30 Uhr) bei einer öffentlichen Regenerationseinheit im AOK-Stadion Wolfsburg live erleben. Rund 4000 Plätze stehen zur Verfügung. Tickets sind im DFB-Ticketportal erhältlich.

Auch für das Spiel in Leipzig gibt es noch Karten über den DFB-Ticketshop – Gruppenangebote kosten 10 Euro pro Person und werden über den Sächsischen Fußball-Verband vergeben.

Das ist der gesamte DFB-Kader:

Noah Atubolu (23/SC Freiburg), Oliver Baumann (35/TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (27/FC Augsburg), Alexander Nübel (29/VfB Stuttgart), Waldemar Anton (29/Borussia Dortmund), Ridle Baku (27/RB Leipzig), Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (30/FC Bayern München), Felix Nmecha (25/Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (21/FC Bayern München), David Raum (27/RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (25/Borussia Dortmund), Jonathan Tah (29/FC Bayern München), Malick Thiaw (24/Newcastle United), Karim Adeyemi (23/Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (29/1. FSV Mainz 05), Jonathan Burkardt (25/Eintracht Frankfurt), Said El Mala (19/1. FC Köln), Serge Gnabry (30/FC Bayern München), Leon Goretzka (30/FC Bayern München), Jamie Leweling (24/VfB Stuttgart), Leroy Sané (29/Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (23/FC Brentford), Florian Wirtz (22/FC Liverpool), Nick Woltemade (23/Newcastle United)