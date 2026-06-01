Tourismuszahlen in Rheinland-Pfalz steigen: Welche Regionen besonders gefragt sind

BAD EMS – Die Zahl der Touristen in Rheinland-Pfalz ist zu Beginn des Jahres deutlich gestiegen. Sowohl die Gäste- als auch die Übernachtungszahlen legten im ersten Quartal laut Statistischem Landesamt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum landesweit zu.

Demnach wurden von Januar bis März 2026 in Rheinland-Pfalz rund 1,3 Millionen Touristen (plus 3,4 Prozent) und 3,3 Millionen Übernachtungen (plus 4,2 Prozent) gezählt.

Mit Abstand das größte Plus verzeichnete das Ahrtal, das vor fünf Jahren von einer Flutkatastrophe getroffen worden war. Die Gästezahlen stiegen im Vorjahresvergleich um 14,6 Prozent. Auch die Regionen Rheinhessen (plus 8,3 Prozent Gäste), Mosel-Saar (plus 5,8 Prozent), Pfalz (plus 4,1 Prozent) und das Mittelrheintal (plus 2,5 Prozent) legten den Statistikern zufolge zu. Im Westerwald und im Lahntal hingegen gingen die Zahlen zurück.

Camping immer beliebter

Am beliebtesten bleiben Übernachtungen in Hotels (plus 6,4 Prozent). Im Trend liegen Campingurlaube. Die Camping- und Reisemobilplätze verzeichneten mit einem Plus von 14 Prozent den größten Anstieg.

Die meisten der Gäste stammen aus Deutschland (85 Prozent). Ausländische Touristen kommen am häufigsten aus den Niederlanden, dann aus den USA und Belgien. Die Ergebnisse basieren laut Statistischem Landesamt auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilstellplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen.