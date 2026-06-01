Trier – Freie Wähler wollen Busfahrten kostenlos machen

TRIER. Die einen echauffieren sich via Social-Media künstlich wegen ein paar Bäumen auf dem Rindertanzplatz, die schon seit Urgroßmutters Zeiten gemütlich dort stehen. Die anderen orientieren sich an der Praxis und dem Interesse der Bürger: Geht es nach den Freien Wählern, können die Trierer künftig an bestimmten Tagen kostenlos mit den Bussen im Stadtgebiet unterwegs sein. Dies sieht ein Antrag der Freien in der kommenden Stadtratssitzung am 10. Juni vor.

„Die Verwaltung entwickelt in Zusammenarbeit mit dem VRT ein Konzept zum kostenlosen Busfahren im Gebiet der Stadt Trier an bestimmten Tagen und legt dies bis Jahresende sowohl dem zuständigen Ausschuss zur Beratung als auch dem Stadtrat zur Entscheidung vor“, schreiben die Freien in ihrem Antrag. Fraktionsvize Marco Berweiler begründet den Vorstoß seiner Fraktion wie folgt: „Der kostenlose Busverkehr bietet Menschen, die bisher selten oder so gut wie nie den ÖPNV nutzen, einen Anreiz, den Bus unverbindlich und kostenlos auszuprobieren. Wer gute Erfahrungen macht, fährt auch an anderen Tagen häufiger mit dem Bus.“

„Durch die Entlastung wird für Familien und Menschen mit geringem Einkommen die soziale Teilhabe erhöht“, so Berweiler. Zudem werde derart „der motorisierte Individualverkehr reduziert, die Straßen entlastet und die Umwelt geschützt“.

Die Freien Wähler führen ferner wirtschaftliche Aspekte an: „Mit einem solchen Angebot steigern wir auch die Attraktivität unserer Innenstadt und stärken die dortige Gastronomie und den Einzelhandel. Viele Menschen in Trier werden derzeit durch die hohen Preise für Parkraum und ÖPNV abgeschreckt, meiden die Innenstadt und kaufen stattdessen lieber online ein.“ Die negativen Folgen seien bekannt: sinkende Besucherzahlen, weniger Umsatz und immer mehr Leerstände. „Wenn wir aber vor allem diese Menschen dafür gewinnen können, kostenlos mit dem Bus und somit auch ohne Parkplatzsuche und ohne Parkgebühren in die Innenstadt zu fahren, sich dort aufzuhalten und auch im Handel und in der Gastronomie zu konsumieren, dann steigern wir sowohl die Attraktivität der Trierer Innenstadt als auch die städtischen Einnahmen aus der Gewerbesteuer“, so Berweiler weiter.

In Luxemburg sei der ÖPNV bereits kostenlos, schreiben die Freien. Aber auch in Deutschland böten immer mehr Städte kostenloses Busfahren an bestimmten Tagen an. Als Beispiele führt Berweiler die Städte Aschaffenburg (jeder Samstag seit Dezember 2018), Hildesheim (jeder Samstag voraussichtlich von Juli bis Dezember 2026), Kaiserslautern (jeder erste Samstag im Monat von April bis Oktober 2026), Neuwied (jeder Samstag und bei verschiedenen Stadt-Events seit Mai 2026) sowie Villingen-Schwenningen (jeder Samstag seit Januar 2024) an.

Mainz habe sein Null-Euro-Ticket an jedem ersten Samstag im Monat, Oldenburg, Reutlingen und Tübingen hätten ähnliche Angebote. Überall seien die Fahrgastzahlen deutlich gestiegen – von 15 bis 42 Prozent. „Mit solch einem innovativen Angebot würden wir Trier nicht nur sozialer, moderner und umweltfreundlicher machen, sondern auch die Attraktivität für Touristen und Besucher der Innenstadt steigern“, so Berweiler.

Bislang hat die Verwaltung die kostenlosen Busfahrten innerhalb des Stadtgebietes stets abgelehnt. Dem Rathaus erschien die Praxis zu ineffektiv und zu teuer. Dabei könnte das von den Freien Wählern geforderte Konzept das jüngst gestrichene Kombiticket ersetzen. Das hatte den Trierern bisher die kostenlose Nutzung des ÖPNV etwa bei Kultur- und auch Sportveranstaltungen ermöglicht. Die rund 230.000 Euro, die von der Stadt jährlich für das Kombiticket an den VRT gezahlt wurden, könnten nun für das neue Angebot „Kostenloses Busfahren an bestimmten Tagen“ verwendet werden. (red)