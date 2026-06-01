Wittlich: Polizei stoppt sturzbetrunkenen Autofahrer auf B49

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Foto: dpa/Symbolbild

WITTLICH. Am 31.5.2026, gegen 17.20 Uhr, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nach vorausgegangenen Zeugenhinweisen über einen unsicher geführten Personenkraftwagen, den 40-jährigen Fahrzeugführer eines VW aus dem Wittlicher Stadtgebiet.

Dieser war auf der Bundesstraße 49 zwischen Wittlich-Bombogen und Wittlich unterwegs. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 2,7 Promille absolut fahruntüchtig war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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