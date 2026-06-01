Wittlich: Aggressiver Radfahrer ins Gesicht geschlagen – Tritte gegen Polizisten

WITTLICH. Am 31.5.2026 erhielten die Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Wittlich gegen 19.00 Uhr die Mitteilung über einen Radfahrer, welcher sich im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich aufhalte und dort Fahrzeugführer ohne erkennbaren Grund zum Anhalten nötige.

Im weiteren Verlauf ist es sodann zu einem Streit mit einem vor Ort anwesenden 30-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet gekommen, welcher dem 48-jährigen Radfahrer aus der VG Wittlich-Land im Zuge der Auseinandersetzung einen Schlag ins Gesicht versetzte. Der 48-Jährige wurde hierdurch nicht unerheblich verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Zuge der notwendigen Verbringung ins Krankenhaus verhielt er sich aggressiv und renitent gegenüber den eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, trat nach diesen und versuchte einen Beamten durch einen Biss in die Hand zu verletzen. Letztlich wurde er nach medizinischer Versorgung aufgrund seines insgesamt gezeigten Verhaltens in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)