RLP: Bericht zu Diskriminierungen von Sinti und Roma wird vorgestellt

Bei der Arbeit, in der Schule, im Internet oder am Haus: Hass und Hetze gegen Sinti und Roma gibt es an vielen Orten.

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Denkmal für die deportierten Roma und Sinti aus Trier. Foto: Alexander Scheidweiler

MAINZ. Neue Erkenntnisse zu Diskriminierungen von Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz werden heute (9.30 Uhr) in Mainz vorgestellt. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus (MIA) präsentiert ihren Jahresbericht für 2025.

Im Jahr zuvor waren in Rheinland-Pfalz 59 Vorfälle gemeldet worden und damit 32 mehr im Jahresvergleich. Es gibt jedoch eine hohe Dunkelziffer. Bundesweit lag die Zahl laut MIA bei 1.678 Vorfälle.

Am meisten ging es bei den gemeldeten Fällen um klischeehafte Stigmatisierungen, Diskriminierungen, Sachbeschädigungen, Bedrohungen und Angriffe bis hin zu extremer Gewalt. (Quelle: dpa)

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