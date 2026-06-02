++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel steigt wieder ++

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Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 03.06.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 03.06.26, 00.00 Uhr:

Nach zwei Preisrunden nach unten, steigt der Preis für den Kraftstoff Diesel ab Mitternacht wieder!

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff steigt im Preis um 5,2 Cent, und kostet ab Mittwoch dann 1,782 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Mittwoch weiter 1,704  Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis ebenfalls stabil , sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch dann  1,814 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu

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