Hunsrück: Pkw überschlägt sich nach Ausweichmanöver – Verursacher haut einfach ab

BRUCHWEILER/MORBACH – Ein folgenschwerer Vorfahrtsverstoß hat am späten Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L 160 und K 52 zwischen den Ortslagen Morbach und Bruchweiler geführt.

Ein blauer Pkw bog von der K 52 in die bevorrechtigte Landesstraße ein und übersah dabei einen herannahenden Audi A3. Der Audi-Fahrer reagierte sofort und wendete einen direkten Zusammenstoß durch ein abruptes Ausweichmanöver ab. Dieser Rettungsversuch leitete jedoch ein unkontrollierbares Unfallgeschehen ein.

Audi prallt gegen Baum

Der Audi brach infolge der schnellen Richtungsänderung aus und geriet abseits der asphaltierten Strecke. Das Fahrzeug überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen und kam schließlich auf dem Dach an einem Baum zum Stillstand. Der Fahrer zog sich hierbei Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Rettungsdienst in das Klinikum Idar-Oberstein. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein erheblicher Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Ermittlungsbehörden leiten Fahndung ein

Anstatt anzuhalten und Erste Hilfe zu leisten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt ohne Verzögerung in Richtung Morbach fort. Zeugen beschreiben den flüchtigen Pkw als ein größeres blaues Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen SUV handelt.

Da sich die Fahrzeuge nicht berührten, weist der gesuchte Wagen keine Schäden auf. Die Polizeiinspektionen Idar-Oberstein und Morbach haben die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und nehmen sachdienliche Hinweise entgegen.