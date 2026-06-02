Schreie und Tränen am Bahnhof Traben-Trarbach: Medizinischer Großeinsatz für Schulklasse

TRABEN-TRARBACH – Ein Zwischenfall am Bahnhof von Traben-Trarbach hat am späten Montagnachmittag, 01.06.26, einen größeren Polizei- und Rettungseinsatz ausgelöst.

Gegen 17:30 Uhr hielt sich eine Schulklasse im Rahmen einer Klassenfahrt am Bahnsteig auf. Gleichzeitig befand sich dort eine dreiköpfige Männergruppe. Die Situation eskalierte, als dem augenscheinlich alkoholisierten 63-jährigen Hauptakteur ein Feuerzeug in den Gleisbereich stürzte.

Bedrohliche Situation führt zu gefährlichem Schritt

Der Mann forderte eine 12-jährige Schülerin auf, das Feuerzeug für ihn zu bergen. Da das Kind zunächst nicht reagierte, griff der Mann in seine Tasche und zog einen bislang noch nicht identifizierten, kleineren Gegenstand heraus. Eingeschüchtert durch diese Geste gab das Mädchen nach und holte das Objekt aus dem Gleisbett. Der Vorfall mündete umgehend in einer heftigen verbalen Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen und den Männern.

Psychosoziale Notfallbetreuung für die Schulkinder

Die psychischen Folgen für die jungen Zeugen waren massiv. Viele der Schülerinnen zeigten sich extrem aufgewühlt und verängstigt. Während die restliche Gruppe vor Ort von einem Notarzt und psychosozialen Fachkräften betreut wurde, musste ein weiteres 12-jähriges Mädchen zur medizinischen Abklärung in eine Klinik transportiert werden. Die Polizei Zell leitet nun Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Gegenstand machen können.