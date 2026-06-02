RLP: Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr wegen Gasaustritts

Wegen eines Gasaustritts hat die Polizei Teile der Koblenzer Innenstadt geräumt. Anwohnerinnen und Anwohner sollen vorerst in ihren Häusern bleiben.

KOBLENZ. Wegen eines Gasaustritts in der Koblenzer Innenstadt läuft ein größerer Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Der Gefahrenbereich rund um eine Baustelle in der Hohenfelder Straße ist geräumt worden, wie die Polizei mitteilte.

Anwohnerinnen und Anwohner, die innerhalb des betroffenen Bereichs wohnen, sollen ihre Häuser vorerst nicht verlassen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Im Zusammenhang mit dem Gasaustritt kommt es im Bereich Hohenfelder Straße/Am Wöllershof derzeit auch zu einem Stromausfall. Aus diesem Grund richtet die Feuerwehr Koblenz im Rathaus I am Willi-Hörter-Platz derzeit einen Leuchtpunkt ein. Dieser steht ab 12.30 Uhr als Anlaufpunkt für die Bevölkerung zur Verfügung. Hier können sich Bürger mit Informationen versorgen und Notrufe absetzen. Derzeit kann nicht abgesehen werden, wann der Strom wieder zur Verfügung stehen wird.

Für Bürgerinnen und Bürger außerhalb der Absperrungen besteht nach Polizeiangaben keine Gefahr. Der Geschäftsbetrieb in der Innenstadt etwa in der Löhrstraße ist von den Maßnahmen nicht betroffen. (Quellen: dpa, Polizeipräsidium Koblenz)