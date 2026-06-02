Geld kam nie an: Betrug mit vorgeblicher Überweisung in Luxemburg

BOFFERDANGE. Am 13.12.2025 kam es gegen 15.00 Uhr in Bofferdange zu einem Betrug, bei dem ersten Informationen nach ein Mann, der angab, Mitarbeiter eines Autohauses zu sein, beim Opfer vorstellig wurde und vorgab, dem Opfer sein Fahrzeug abkaufen zu wollen.

Daraufhin zeigte der vermeintliche Käufer dem Opfer dann ein Bild der getätigten Überweisung. Später stellte sich jedoch heraus, dass das Geld nie bei dem Opfer eingegangen war. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach der auf dem Foto abgebildeten Person.

Jegliche zweckdienliche Informationen zur Identifikation der gesuchten Person sollen bitte an die Polizeidienststelle Mersch unter der Telefonnummer (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)