RLP: Nach Gasleck und Stromausfall – Großeinsatz in Koblenz beendet

KOBLENZ – Der größere Einsatz von Polizei und Feuerwehr wegen eines Gasaustritts in der Koblenzer Innenstadt ist beendet. «Messungen der Feuerwehr ergaben inzwischen, dass kein Gas mehr austritt», teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Der Gefahrenbereich in einem Umkreis von rund 100 Metern um eine Baustelle in der Hohenfelder Straße wurde aufgehoben.

«Alle umliegenden Gebäude können wieder gefahrlos betreten und verlassen werden», hieß es von der Polizei. Auch der Verkehr sei wieder freigegeben.

Was war da los?

Am Morgen gegen 9.30 Uhr war die Polizei über eine beschädigte Gasleitung informiert worden. Die Arbeit auf der Baustelle wurde daraufhin gestoppt, die Arbeitskräfte verließen diese. Anwohnerinnen und Anwohner, die innerhalb des betroffenen Bereichs wohnen, sollten ihre Häuser vorerst nicht verlassen, hatte die Polizei mitgeteilt. Der Verkehr wurde umgeleitet.