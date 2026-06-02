Wincheringen: Einbruch in Jugendzentrum – Diebe plündern Getränkelager

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Foto: Friso Gentsch / dpa / Archiv

WINCHERINGEN – Wie die Polizeiinspektion Saarburg mitteilt, haben unbekannte Täter am 31.05.2026 Uhr im Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 19:30 Uhr die Tür des Getränkelagers des Jugendraums in Wincheringen, Zum Weiher, aufgebrochen und zahlreiche Getränkekisten entwendet.

Zudem wurden weitere Türen des Jugendheims und der Ortsgemeinde Wincheringen an der gleichen Örtlichkeit aufgebrochen bzw. wurde versucht diese aufzubrechen.

Personen die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen am Jugendzentrum Wincheringen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 zu melden.

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