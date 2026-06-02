Bowling-Team der Lebenshilfe Trier startet bei den Special Olympics Nationalen Spielen 2026 in Saarbrücken

TRIER/SAARBRÜCKEN – Für die Lebenshilfe Trier steht ein sportlicher Höhepunkt bevor: Vom 15. bis 20. Juni 2026 nehmen neun Athletinnen des Bowling-Teams an den Special Olympics Nationalen Spielen im Saarland teil.

Austragungsort der Bowling-Wettbewerbe ist Saarbrücken. Dort werden die Trierer Sportlerinnen im Einzelwettbewerb gegen Athletinnen aus ganz Deutschland antreten.

Die Special Olympics Nationalen Spiele sind das größte inklusive Multisport-Event für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in Deutschland. Mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten messen sich in über 20 Sportarten und setzen gemeinsam ein starkes Zeichen für Inklusion, Teilhabe und sportliche Leistung.

Die Vorfreude innerhalb der Delegation der Lebenshilfe Trier ist groß. In den vergangenen Monaten haben sich die Athletinnen intensiv auf die Wettkämpfe vorbereitet und fiebern nun ihrem Auftritt auf nationaler Bühne entgegen.

„Für unsere Athletinnen ist die Teilnahme an den Nationalen Spielen ein ganz besonderes Erlebnis. Sie haben lange auf diesen Moment hingearbeitet und freuen sich darauf, sich mit Sportlerinnen und Sportlern aus ganz Deutschland zu messen. Gleichzeitig stehen die Begegnungen, die Gemeinschaft und die gelebte Inklusion im Mittelpunkt dieser Woche“, sagt Delegationsleiter Florian Stiefel van der Meer von der Lebenshilfe Trier.

Auch Trainerin Naomi Carquez blickt den Wettkämpfen mit großer Spannung entgegen: „Die Athletinnen haben in den vergangenen Monaten mit viel Engagement und Begeisterung trainiert. Ich bin stolz darauf, wie sie sich entwickelt haben und freue mich darauf, sie bei diesem besonderen Wettbewerb begleiten zu dürfen. Jetzt geht es vor allem darum, die Atmosphäre zu genießen und gemeinsam eine tolle Zeit zu erleben.“

Die Teilnahme an den Nationalen Spielen basiert auf den erfolgreichen Leistungen der Trierer Bowling-Mannschaft bei den Special Olympics Landesspielen Rheinland-Pfalz 2025 in Mainz. Dort konnten die Athletinnen insgesamt drei Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille gewinnen und sich damit einen Startplatz für die nationalen Wettbewerbe sichern.

Ermöglicht wird die Teilnahme durch Spenden aus der Charity-Partnerschaft mit dem Trierer Stadtlauf sowie durch die Unterstützung der Stiftung Lebenshilfe Trier.

Weitere Informationen zu den Spielen gibt es unter: https://saarland2026.specialolympics.de/startseite