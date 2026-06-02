Polizei sucht 11-jähriges Mädchen aus Dillingen

SAARLOUIS/DILLINGEN – Die Polizei in Saarlouis fahndet aktuell in einer Vermisstensache und bittet die Bevölkerung um Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der 11- Jährigen Iryna Starovoit aus Dillingen.

Das Mädchen ist seit Montagvormittag, den 01.06.2026, von ihrer aktuellen Wohnanschrift abgängig.

Sie ist 150 cm groß, von schlanker Statur, trägt aktuell lange blonde Haare und hat braune Augen.

Hinweise zu Iryna und/oder ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Saarlouis unter Telefon: 068319010 oder per Mail unter: [email protected] entgegen, können aber auch an alle anderen Polizeidienststellen gerichtet werden.