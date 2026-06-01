RLP: Auto prallt gegen Beton-Widerlager von Brücke – vier Verletzte ins Krankenhaus

ANDERNACH. Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es gegen 18.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B9 bei Andernach.

Wie die Polizeidirektion Koblenz mitteilt, konnte die Unfallaufnahme und die Bergung des beteiligten Fahrzeugs gegen 19.45 Uhr abgeschlossen werden. Die Fahrtrichtung Bonn der B9 wurde daraufhin wieder freigegeben. Zuvor hatte sich auf dem Streckenabschnitt ein Stau gebildet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der PKW, aus noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte sodann frontal mit einem Beton-Widerlager der Kirchbergbrücke und kam auf der rechten Seite auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die vier Fahrzeuginsassen konnten alle durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet werden. Der PKW konnte mittels eines Krans geborgen werden. Alles vier Personen erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus verbracht. Keiner der Personen schwebt glücklicherweise in Lebensgefahr. Der Sachschaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen.