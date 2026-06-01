RLP: Tankstellen-Angestellte (18) flieht nach Überfall mit Schusswaffe

Ein bewaffneter Räuber hat es in der Nacht zum Montag auf die Kasse einer Tankstelle in Ludwigshafen abgesehen. Warum der Mann kurz darauf unverrichteter Dinge flüchtet.

LUDWIGSHAFEN. In der zurückliegenden Nacht kam um 4.23 Uhr es zu einem versuchten Überfall auf eine Tankstelle in Ludwigshafen. Ein bislang noch unbekannter Täter forderte unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe die 18-jährige Angestellte auf, die Kasse zu öffnen.

Die 18-jährige kam dieser Aufforderung nicht nach. Stattdessen flüchtete sie aus dem Verkaufsraum. Nach einer kurzen Verfolgung ließ der Täter von der Angestellten ab und flüchtete seinerseits unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. (Quellen: Polizeipräsidium Rheinpfalz, dpa)