Trier: Randalierer schmeißt in Luxemburger Straße Mülltonnen und Verkehrsschilder um

TRIER. In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags wurde der Polizei gegen 3.00 Uhr eine randalierende Person in der Luxemburger Straße gemeldet. Nach ersten Mitteilungen soll der Mann Mülltonnen sowie Verkehrsschilder umhergeworfen haben.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den mutmaßlichen Verursacher vor Ort an. Während des Einsatzes zeigte sich die Person aggressiv und aufbrausend und völlig uneinsichtig. Der Mann wurde schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)