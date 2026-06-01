Heute ist Sommeranfang: Warum Meteorologen früher starten

TRIER/REGION. Sommer, Sonne, Freibad, Grillabend – für viele beginnt heute ganz offiziell die schönste Zeit des Jahres. Denn: Am heutigen Montag, 1. Juni, ist meteorologischer Sommeranfang. Doch warum startet der Sommer eigentlich schon jetzt, obwohl der kalendarische Sommerbeginn erst später folgt?

Und noch wichtiger: Spielt das Wetter in Trier, der Region, Rheinland-Pfalz und Deutschland zum Sommerstart überhaupt mit?

Meteorologischer Sommeranfang: Warum beginnt der Sommer schon heute?

Während viele Menschen den Sommer mit der Sommersonnenwende im Juni verbinden, arbeiten Meteorologen mit einer anderen Zeitrechnung.

Der meteorologische Sommer beginnt jedes Jahr am 1. Juni und endet am 31. August. Der Hintergrund: Wetterexperten teilen die Jahreszeiten in ganze Monate ein, um Wetterdaten und Klimaverläufe besser vergleichen und statistisch auswerten zu können.

Der astronomische beziehungsweise kalendarische Sommeranfang folgt dagegen erst am 21. Juni 2026 – dann erreicht die Sonne ihren höchsten Stand über der Nordhalbkugel, gleichzeitig ist der längste Tag des Jahres.

Kurz gesagt: Heute startet der Sommer für Meteorologen – astronomisch dauert es noch rund drei Wochen.

Sommerstart am 1. Juni: So wird das Wetter zum Beginn der neuen Jahreszeit

Nach teils turbulenten Wetterlagen und regionalen Gewittern am Wochenende deutet sich zum heutigen Sommerbeginn zunächst eine gewisse Wetterberuhigung an.

Laut Vorhersagen soll es vielerorts freundlicher werden, regional sind Sonne und trockene Abschnitte möglich. Im Südwesten werden verbreitet angenehm warme Temperaturen erwartet, örtlich sind Werte zwischen knapp 20 und Mitte 20 Grad möglich. Einzelne Schauer bleiben allerdings nicht völlig ausgeschlossen.

Von einer stabilen Sommerhochlage kann derzeit allerdings noch keine Rede sein: Bereits in den kommenden Tagen könnte das Wetter wieder wechselhafter werden – inklusive neuer Schauer und regionaler Gewitter.

Sommer in Trier und der Region: Jetzt beginnt die Outdoor-Zeit

Mit dem meteorologischen Sommeranfang beginnt traditionell auch die Hochsaison für Biergärten, Grillabende, Freibäder, Festivals, Wanderungen, Radtouren und Ausflüge in Trier, an Mosel, Saar, Ruwer, in der Eifel oder im Hunsrück.

Ob Freibadwetter, frühsommerliche Temperaturen oder doch noch einmal Regenjacke angesagt ist – eines steht fest: Der Sommer 2026 hat heute offiziell begonnen.