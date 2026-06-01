Eifel: 29-jährige Vermisste tot in Pkw aufgefunden – Ehemann unter Totschlagsverdacht festgenommen

ADENAU/AHRWEILER – Das plötzliche Verschwinden einer 29-jährigen Frau aus dem Kreis Ahrweiler am Donnerstag beschäftigte die Behörden intensiv.

In der Nacht vom 29. auf den 30.06.2026 wurde die Vermisste durch Polizeibeamte im Rahmen der Vermisstenfahndung in der Verbandsgemeinde Adenau in ihrem Pkw tot aufgefundene. Die 29-jährige Deutsche aus dem Kreis Ahrweiler ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Frau wies erkennbare Stich- bzw. Schnittverletzungen auf. Zur Klärung der genauen Todesursache ist eine Obduktion angeordnet worden.

Festnahme auf einer Polizeidienststelle

Die Ermittlungen konzentrierten sich schnell auf das familiäre Umfeld der Getöteten. Ein 43-jähriger tunesischer Staatsangehöriger, der von der Frau getrennt lebende Ehemann, rückte in den Fokus. Dieser erschien am Freitag selbstständig bei einer Dienststelle in Nordrhein-Westfalen, um einen angeblichen Vorfall zu erfragen. Den Beamten fielen sofort Blutspuren an seinen Händen auf. Eine eilige Untersuchung bestätigte, dass es sich um das Blut des Opfers handelte. Daraufhin erfolgte die vorläufige Festnahme.

Staatsanwaltschaft prüft Mordmerkmale

Am Samstag erließ das Amtsgericht Koblenz auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl. Es besteht dringender Tatverdacht wegen Totschlags sowie Fluchtgefahr. Die Ermittler prüfen derzeit, ob das Tatmotiv in der jüngsten Trennung des Paares liegt. In der Vergangenheit war gegen den Mann bereits ein Kontaktverbot verhängt worden. Die zwei gemeinsamen Kinder im Alter von vier und sieben Jahren befinden sich aktuell in der Obhut von Verwandten.