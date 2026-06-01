Zerf: Automatenknacker scheitern – Nächtliche Attacke auf Geldautomat vor Supermarkt

ZERF – Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, versuchten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, den 28. Mai, auf Freitag, den 29. Mai, auf dem Parkplatz der Norma-Filiale in Zerf, den dortigen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen.

Der Geldautomat ist nach dem Aufbruchversuch nicht mehr betriebsbereit. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeihinweisen auf eine niedrige fünfstellige Summe.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.