TRIER-OLEWIG. „Mit einer guten Suppe und offenen Herzen gegen die Einsamkeit“: Unter diesen Motto gibt es in Olewig seit kurzem ein Suppenessen der Generationen im Pfarrsaal auf der Ayl.

Initiatoren sind Juliane Heck, Fachkraft im „Gemeindeschwester plus“-Projekt der Stadtverwaltung, der Kulturverein Olé Olewig und der Ortsbeirat. Nach zwei Veranstaltungen ziehen sie ein positives Fazit und bieten den nächsten Termin am Dienstag, 25. November, 12 bis 13 Uhr an. Ziel ist, Menschen aus dem Stadtteil zusammenbringen und der wachsenden Einsamkeit im Alltag zu begegnen. „Gerade in der kälteren Jahreszeit ist das Suppenessen für viele zu einem Ort der Wärme und Begegnung geworden“, betont Juliane Heck. Interessierte für das Angebot am 25. November können sich bei ihr telefonisch anmelden: 0651/718-3533. (Quelle: Stadt Trier)