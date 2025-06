Beach-Eröffnung: Strand-Feeling am Stausee Bitburg

BIERSDORF AM SEE. Feiner Sand, tropische Palmen und entspannte Liegemöglichkeiten: Wer an den Strand möchte, muss ab sofort nicht mehr wegfahren, denn in Biersdorf am See gibt es das Urlaubsgefühl direkt vor der Haustür. Der Zweckverband Stausee Bitburg hat in kürzester Zeit einen Stausee-Strand geplant und umgesetzt. Dieser wurde am heutigen Mittwoch, 18. Juni um 17 Uhr offiziell eröffnet.

Der „Beach-Bereich“ am Stausee Bitburg ist nach nur kurzer Vorplanung im Juni 2025 fertiggestellt worden. Die Einrichtung des Strandbereichs an prädestinierter Stelle in der Nähe des Parkplatzes am Kiosk bietet für Besucher den Vorteil, dass direkt in Strandnähe geparkt werden kann.

Areal von 500 Quadratmetern komplett neu gestaltet

Unter Einbeziehung der Fläche des ehemaligen Wasserspielplatzes und der bereits bestehenden Holzterrasse wurde ein Areal von rund 500 Quadratmetern neugestaltet. Dazu wurden 150 Tonnen hochwertiger Spielsand verarbeitet. Mit Sand- und Terrassenflächen, Komfortliegen aus Holz, Liegestühlen, Tischen sowie Sonnenschirmen ist die Anlage umfangreich ausgestattet worden.

Bei der Beschaffung der Materialien und Möblierung wurde besonders auf die Verwendung nachhaltiger Produkte und nachwachsender Rohstoffe Wert gelegt. Auch die Projektumsetzung erfolgte durch regionale Unternehmen. Bei der Gestaltung des Seestrands wurden bestehende Strukturen wie die Uferlinie und Wegeführung integriert und durch Sitzsteine sowie Pflanzkübel herausgearbeitet. Vorhandene Sichtachsen zur Seeterrasse, Fontäne und Promenade erhöhen zusätzlich die Attraktivität der Anlage.

Mediterranes Flair trifft auf Eifeler Mittelgebirge

Stauseemanager Christian Calonec-Rauchfuß ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Wir haben mit Reet gedeckte Sonnenschirme sowie Sonnenliegen aus Lärchenholz integriert, um weitere Akzente zu setzen“, erklärt er. Sein Highlight: Die frostverträglichen Hanfpalmen. „Die aufgestellten Palmen säumen den Weg entlang des Strandes und sorgen für ein besonderes Urlaubsflair – denn da wo Strand ist, dürfen Palmen nicht fehlen.“ Das Besondere am Strand in Biersdorf ist ebenfalls der Kontrast zwischen Mediterranem und Mittelgebirge.

„Im ersten Moment stellt sich natürlich die Frage, wie passt ein Strand in die Eifel. Aber wer das Ergebnis sieht, wird schnell überzeugt sein: Das passt verdammt gut!“ Christian Calonec-Rauchfuß freut sich, dass die Umsetzung so schnell möglich war und ist sich sicher, dass der Strand neben Einheimischen auch viele Touristen anlocken wird. „Der Zweckverband möchte den Stausee Bitburg attraktiver gestalten. Der Stausee-Strand ist eine der ersten Maßnahmen. In Zukunft sind weitere Neuerungen geplant, wie etwa ein Selfie-Point, um am See tolle Bilder zu machen.“

Offenes Konzept: Ein Strand für Jedermann

Damit alle Besucher viel Freude am neuen Strand haben können, hofft der Stauseemanager, dass alle pfleglich mit der neuen Anlage umgehen und Verpackungen und Abfälle im Mülleimer entsorgt werden. Denn das Schöne am Stausee-Strand: Hier kann man entweder privates Picknick und Getränke mitnehmen oder auf das Angebot des Kiosks zurückgreifen. Ein offenes Konzept für Jedermann – egal, ob man nur kurz verweilen möchte oder einen längeren Besuch geplant hat. Bürgermeisterin Janine Fischer ist begeistert vom Ergebnis. „Der Stausee Bitburg bietet eine herrliche Kulisse und der Strand fügt sich perfekt ins Bild ein. Ich bin mir sicher, dass der See künftig ein noch beliebteres Freizeitziel werden wird“, freut sich die Bürgermeisterin. „Der Zweckverband wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, den Stausee für alle Besucher noch ansprechender zu gestalten. Der Anfang ist gemacht.“