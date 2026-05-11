Auf Motorhaube geschleudert: 14-Jähriger auf E-Scooter bei Unfall schwer verletzt

MUDENBACH – Ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 265 im Westerwald schwer verletzt worden.

Ein Autofahrer war aus Richtung Wahlrod kommend unterwegs, als der Jugendliche mit seinem E-Scooter aus einem Waldweg auf die Straße fuhr, wie die Polizei mitteilte.

Sowohl der Autofahrer als auch der Jugendliche versuchten laut Polizei noch auszuweichen. Dennoch wurde der 14-Jährige von dem Wagen erfasst, auf die Motorhaube geschleudert und prallte gegen die Frontscheibe.

Er erlitt schwere Verletzungen, die nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich sind. Der Jugendliche war an der Unfallstelle ansprechbar und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Bonn gebracht. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme rund eine Stunde voll gesperrt.