Schwere Kollisionen bei Starkregen auf A48 – 24-jährige Fahrerin schwer verletzt

A48/KAIFENHEIM – Am Dienstagnachmittag wurde die BAB 48 Schauplatz zweier folgenschwerer Unfälle.

Gegen 15:54 Uhr verlor eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich kurz vor der Anschlussstelle Kaifenheim die Kontrolle über ihren Pkw.

Vermutlich aufgrund von Aquaplaning durch anhaltenden Starkregen kam sie von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der Schutzplanke und blieb nach einem Überschlag auf dem Dach liegen. Die Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Zweiter Unfall wegen Starkregen

Nur kurze Zeit später, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich in Fahrtrichtung Dernbach ein weiterer Vorfall. Ein 34-jähriger Fahrer geriet ebenfalls aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern.

Sein Fahrzeug prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Die Autobahnpolizei Mendig und die Autobahnmeisterei Kaisersesch waren über Stunden im Einsatz, um die Unfallstellen abzusichern und die Fahrbahnen zu räumen.