RLP: Sexualdelikt an 11-Jähriger in Schule – Polizei nimmt 20-Jährigen fest

KOBLENZ – Wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilt, ist es im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt, das sich vergangene Woche in einer Schule in Koblenz ereignet hat, zu einer Festnahme gekommen.

Der 20-jährige Heranwachsende steht im Verdacht, an einem 11-jährigen Mädchen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Der Beschuldigte wurde am heutigen Dienstag, 5. Mai 2026 dem Haftrichter vorgeführt, es erging Haftbefehl.

Die Person befindet sich in Untersuchungshaft. Die Polizei weist allerdings darauf hin, dass bis zu einer eventuellen Urteilsverkündung die Unschuldsvermutung gilt.

Die näheren Umstände der Tat sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die derzeit noch andauern.