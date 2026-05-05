Für mehr Ökostrom: Neue Windräder im Kreis Vulkaneifel genehmigt

KOBLENZ/SARMERSBACH. Nach umfassender Prüfung des Antrags hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord nun grünes Licht gegeben: Die „wpd Windpark Sarmersbach Repowering GmbH & Co. KG“ darf auf dem Gebiet der Gemeinde Sarmersbach im Kreis Vulkaneifel vier neue Windenergieanlagen bauen und betreiben. Die fünf bestehenden Anlagen sollen zurückgebaut werden.

Um mögliche Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen, wurden 27 Fachstellen befragt. Die Genehmigung ist ab dem 5. Mai 2026 einsehbar. Umwelt- und Naturschutz, Verkehr, Geologie, Denkmalschutz, Archäologie, Wetter, Sicherheit, Energieversorgung sowie Baurecht- und Landesplanung: Bei der Entscheidung, ob und wie eine Windenergieanlage gebaut und betrieben werden darf, betrachtet die SGD Nord zahlreiche Faktoren. Die Informationen bezieht die Obere Landesbehörde dabei unter anderem von Fachbehörden, Kreisverwaltungen und wissenschaftlichen Institutionen. Auch im Fall der Windenergieanlagen, die nun genehmigt wurden, ist eine solch umfassende Prüfung erfolgt.

Genehmigung öffentlich einsehbar

Drei der vier geplanten Anlagen verfügen über eine Nennleistung von je 7.200 Kilowatt und eine Gesamthöhe von je 250 Metern. Das vierte Windrad misst 229 Meter und verfügt über eine Nennleistung von 5.600 Kilowatt. Die fünf bestehenden Anlagen mit einer Nennleistung von je 2.000 Kilowatt sollen entsprechend zurückgebaut werden. Die Genehmigung ist gemeinsam mit weiteren Unterlagen im Zeitraum 5. Mai bis 18. Mai 2026 unter folgendem Link einsehbar: www.s.rlp.de/Q3Tcc6F.

Aktuelle Zahlen zum Ausbau

Die SGD Nord ist seit Juni 2023 für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von Windenergieanlagen im nördlichen Rheinland-Pfalz zuständig. Dabei verfolgt sie das Ziel, Anträge möglichst effizient und rechtssicher zu bearbeiten, um den Ausbau Erneuerbarer Energien zu fördern. Über den aktuellen Stand beim Ausbau Erneuerbarer Energien im Bereich der SGD Nord informieren das Energieportal der SGD Nord, der Energieatlas Rheinland-Pfalz sowie das Marktstammdatenregister. (Quelle: SGD Nord)