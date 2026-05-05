Gymnasium Saarburg: Bundessieg beim europäischen Schachwettbewerb und starke Teamleistungen

SAARBURG. Das Gymnasium Saarburg hat erneut erfolgreich am europäischen Schachwettbewerb „Schachpferdchen“ teilgenommen. Für die Schülerinnen und Schüler bot der Wettbewerb bereits zum zweiten Mal eine ausgezeichnete Gelegenheit, Konzentrationsfähigkeit und logisches Denken im internationalen Vergleich mit Gleichaltrigen aus Polen, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien unter Beweis zu stellen.

Der Wettbewerb fand bereits kurz vor den Osterferien in allen fünf Ländern zeitgleich an einem Tag von 9.00 bis 10.00 Uhr statt. In 60 Minuten waren 30 anspruchsvolle Aufgaben zu lösen. Abgefragt wurde die präzise Anwendung der Schachnotation, etwa zu Fragen wie: „Welches ist der beste Zug für Weiß?“ oder „Welcher Zug von Schwarz führt zu einem Materialgewinn?“

Am Gymnasium Saarburg traten dreizehn Schülerinnen und Schüler in den vier Kategorien „Bauer“ (Geburtsjahr 2016 und jünger), „Läufer“ (2013–2015), „Turm“ (2011–2012) und „Dame“ (2010 und älter) an, darunter sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schach-AG. Ein besonderes Ausrufezeichen setzte Alexis Dizière in der Königsklasse „Dame“ mit der makellosen Punktzahl von 120 von 120 Zählern und dem ersten Platz unter über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern! Aber auch das breite Feld überzeugte: Neben einer Teilnahme in der Kategorie „Turm“ platzierten sich sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gymnasiums in der Kategorie „Läufer“, darunter Inga Berntsen, die schulintern das Feld anführt und unter den ersten 180 von bundesweit über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern rangierte.

Nach Abschluss erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat und kleine Geschenke. Auch die Schule bekam ein Teilnahmezertifikat und bedankt sich herzlich beim Förderverein für die Übernahme der Teilnahmegebühren – eine Unterstützung, die die Organisation spürbar erleichtert hat. (Quelle: Gymnasium Saarburg)