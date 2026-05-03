Luxemburg: Frau verstirbt nach Unfall bei Bergstraßenrennen in Eschdorf

ESCHDORF/LUXEMBURG – Am Sonntagvormittag ereignete sich gegen 10:10 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Rennstrecke in der Nähe von Eschdorf.

Ein Rennwagen kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit der Streckenbegrenzung. Bei diesem Aufprall wurden insgesamt drei Personen verletzt. Neben dem Fahrer des Wagens betraf dies zwei Streckenposten, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im direkten Umfeld der Einschlagstelle befanden. Aufgrund der beschädigten Sicherheitseinrichtungen wurde die Veranstaltung umgehend beendet.

Tragischer Ausgang trotz schneller Rettungskette

Unmittelbar nach dem Notruf wurden umfassende Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Zwei Rettungshubschrauber sowie mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Eine 48-jährige Streckenpostin wurde mit schwersten Verletzungen in eine Klinik geflogen.

Trotz der intensiven medizinischen Bemühungen verstarb die Frau am späten Nachmittag im Krankenhaus. Der verletzte Rennfahrer sowie ein weiterer, leicht verletzter Streckenposten befinden sich ebenfalls in ärztlicher Behandlung.

Polizei beschlagnahmt Unfallfahrzeug für weitere Untersuchungen

Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und das Unfallfahrzeug sichergestellt. Ein technisches Gutachten soll klären, ob ein Defekt oder menschliches Versagen zu der Kollision führte. Für Zeugen und Angehörige wurde ein psychologischer Betreuungsdienst eingerichtet. Die Strecke bleibt bis auf Weiteres gesperrt.