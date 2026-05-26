KOBLENZ. Seit Dezember 2025 sind sie auf der Schiene und erfreuen sich großer Beliebtheit: die neuen und modernen Züge vom Typ FLIRT 3 XL auf den Regionalbahnverbindungen RB 81/82 zwischen Trier, Koblenz und Perl-Schengen.

Als besonderes Highlight und Zeichen der Verbundenheit mit der Region und ihren Menschen sollen auch die neuen Züge wieder Namen von Städten und Gemeinden erhalten. Dafür initiieren der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) als zuständiger Aufgabenträger und DB Regio Mitte als zuständiges Eisenbahnverkehrsunternehmen einen großen Namenswettbewerb in Rheinland-Pfalz.

Den symbolischen Startschuss dafür gab am 9. Mai die Taufe eines der neuen Fahrzeuge auf den Namen Perl-Schengen – als einziges saarländisch luxemburgisches Bindeglied auf dieser Verbindung.

Zur Vergabe der weiteren Namenspatenschaften sind nun die Bürgerinnen und Bürger von 37 Gemeinden und Städten entlang der Mosel aufgerufen, mit ihrer Stimme zu entscheiden, wer Namensgeber der übrigen 18 Neufahrzeuge wird. Unter dem Motto „Dein Ort. Dein Zug. Deine Stimme“ läuft die Abstimmung seit dem 9. Mai und noch bis zum 30. Juni 2026 online auf www.zugtaufe-mosellux.de. Gewertet wird am Ende nicht die absolute Stimmenzahl, sondern die Beteiligungsquote im Verhältnis zur Einwohnerzahl. So haben alle Orte unabhängig von ihrer Größe die gleiche Chance auf eine Namenspatenschaft.

Thorsten Müller, Verbandsdirektor SPNV-Nord: „Schon die Namenspatenschaften der Vorgängerflotte haben vielerorts für große Aufmerksamkeit gesorgt. Mit dem vor Kurzem gestarteten Wettbewerb machen wir die neuen Fahrzeuge erneut zu sichtbaren Botschaftern der Region. Bereits in den ersten Tagen haben sehr viele Menschen entlang der Mosel mitgemacht. Das freut uns sehr, zeigt es doch, dass sich die Moselaner mit ihrem Nahverkehr identifizieren. Wir sind gespannt, welche Gemeinden und Städte das Rennen machen und ihren Namen auf den neuen Zügen platzieren werden.“

Dr. Silke Janser, Vorsitzende der Regionalleitung DB Regio Mitte: „Ein Zug, der den Namen der eigenen Gemeinde trägt, ist ein emotionaler Botschafter, der jeden Tag auf der Schiene erlebbar ist. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, mitzumachen: Geben Sie Ihrem Ort Ihre Stimme und nutzen Sie die Chance, Ihren Ort als Aushängeschild der besonderen Art auf die Reise zu schicken.“

Der Namenswettbewerb knüpft an die erfolgreiche Zugtaufaktion der Vorgängerflotte an. Die Gewinnergemeinden werden nach Abstimmungsende informiert und erhalten ihre Namenspatenschaft im Rahmen einer Feier mit Wirtschaft, Politik und Medien im DB Regio Werk Trier.

Weitere Informationen zu den neuen Fahrzeugen unter: https://www.dbregio-suedwesten.de/wir/mosellux. (Quelle: Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord)