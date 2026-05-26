Pellingen: Erster Spatenstich für neuen Kunstrasenplatz – „mehr als nur ein Sportplatz“

PELLINGEN. Ein wichtiger Schritt für den Sport in Pellingen ist gemacht: Mit dem ersten Spatenstich hat der Umbau des in die Jahre gekommenen Tennenplatzes offiziell begonnen. Bestenfalls noch in diesem Jahr soll an der Stelle ein neuer Kunstrasenplatz fertiggestellt werden.

Der bisherige Platz ist über 45 Jahre alt und wies zuletzt deutliche Mängel auf; insbesondere bei Regen war er oft nur noch eingeschränkt nutzbar. Mit dem Umbau verbessern sich die Trainings- und Spielbedingungen deutlich – ein wichtiger Impuls für das sportliche und gesellschaftliche Leben in Pellingen.

Zusätzlich zum Platz werden auch die Weitsprunggrube und die Flutlichtmasten erneuert sowie Zaunelemente ersetzt. Der SV Pellingen packt mit an, z.B. bei Pflasterarbeiten und beim Abbau des alten Zauns.

Von der modernisierten Sportanlage profitieren künftig sowohl der Vereinssport als auch die Grundschule Pellingen.

„Der neue Kunstrasenplatz ist ein echter Gewinn für unsere Gemeinde. Er schafft einen modernen Treffpunkt für alle Generationen“, sagt Ortsbürgermeister Andreas Steier.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Das Land Rheinland-Pfalz fördert das Projekt mit 419.000 Euro, die Verbandsgemeinde Konz beteiligt sich mit 270.000 Euro und der Landkreis Trier-Saarburg steuert 84.000 Euro bei.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Konz, Guido Wacht, betont: „Hier entsteht mehr als nur ein Sportplatz – wir investieren in Gemeinschaft, Gesundheit und die Zukunft unserer Ortsgemeinden. Besonders freut mich das große Engagement vor Ort, das dieses Projekt mitträgt.“ (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)