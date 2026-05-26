Region: Weiterhin Temperaturen über 30 Grad – Mittwoch kurze Gewitter möglich

Es bleibt weiter sommerlich. Nur am Mittwoch kann es vereinzelt Gewitter geben.

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Foto: Thomas Frey/dpa

BARWEILER. Nach einem Pfingstwochenende mit Temperaturen über 30 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es weiter heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Mittwoch kann es einzelne Gewitter geben.

Der heißeste Tag der Pfingstfeiertage war der Sonntag: In Bad Kreuznach waren es laut DWD über 31 Grad, ebenso in Neunkirchen-Wellesweiler. Am heutigen Dienstag wird es den Angaben zufolge noch heißer mit 30 bis 34 Grad, in höheren Lagen 27 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 14 bis 20 Grad. Auch der Mittwoch wird erst warm, im Tagesverlauf gibt es allerdings gelegentlich Wolken, und auch kurze Gewitter sind laut DWD möglich.

Am Donnerstag liegen die Temperaturen demnach zwischen 26 und 31 Grad, es bleibt allerdings trocken. In der Nacht zum Freitag kann es dann vereinzelt Schauer geben. (Quelle: dpa)

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