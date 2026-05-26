Trier: 36.000 Euro für neue Blitzersäule – Am Martinsufer wird bald wieder geblitzt

TRIER. Die Stadt Trier bekommt eine neue stationäre Anlage zur Verkehrsüberwachung: Am Martinsufer wird in Kürze eine moderne Blitzersäule des Typs „Poliscan CDHx“ aufgebaut. Die Anlage kann sowohl Geschwindigkeits- als auch Rotlichtverstöße erfassen – und wird nach Angaben der Stadt innerhalb Deutschlands erstmals in Trier eingesetzt.

Neue Blitzersäule am Martinsufer in Trier

Die Stadt Trier nimmt am Martinsufer in Kürze eine neue stationäre Anlage zur Verkehrsüberwachung in Betrieb. Die neue Säule ersetzt die bisherige Anlage, die vor knapp einem Jahr bei einem Verkehrsunfall zerstört wurde.

Der Aufbau der neuen Blitzersäule ist voraussichtlich für Mittwoch, 27. Mai, geplant. Anschließend wird die Messtechnik geeicht. Danach kann die Anlage regulär zur Überwachung des Straßenverkehrs eingesetzt werden.

Blitzer erfasst Tempo- und Rotlichtverstöße

Die neue Säule des Typs „Poliscan CDHx“ ermöglicht sowohl die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen als auch von Rotlichtverstößen.

Nach Angaben der Stadt gehört die Anlage zur neuesten Generation stationärer Überwachungssysteme des Herstellers Vitronic. Sie zeichne sich durch flexible technische Ausstattung und moderne Bauweise aus.

Besonders bemerkenswert: Die Säule wurde bereits im Ausland getestet – innerhalb Deutschlands wird sie nun erstmals in Trier aufgestellt.

Kosten liegen bei knapp 36.000 Euro

Die Kosten für die neue Blitzersäule liegen bei knapp 36.000 Euro.

Mit dem Einsatz der Anlage verfolgt die Stadt weiterhin das Ziel, die Verkehrssicherheit an besonders sensiblen Standorten zu erhöhen und die Einhaltung der Verkehrsregeln zu unterstützen.

Acht stationäre Blitzersäulen in Trier

Insgesamt verfügt die Stadt Trier über acht stationäre Blitzersäulen im Stadtgebiet. Die kurz „Ampelblitzer“ genannten Messsäulen stehen an folgenden Kreuzungen:

Zurmaiener Straße/Castelforte

Wasserweg/Schöndorfer Straße

Martinsufer/Ausoniusstraße

Pacelliufer/Pellinger Straße

Pacelliufer/Hohenzollernstraße

Luxemburger Straße/Niederkircher Straße

Kaiserstraße/Gerty-Spies-Straße

Gartenfeldstraße/Ostallee

Die eingesetzten Messanlagen werden zwischen den Standorten flexibel gewechselt. Aktuell stehen dafür drei Messsysteme zur Verfügung.

Fast 13.000 Tempoverstöße im Jahr 2025

Die Zahlen zeigen, wie oft die Anlagen auslösen: Im Jahr 2025 wurden durch die Ampelblitzer in Trier 12.950 Geschwindigkeitsverstöße registriert.

Daraus folgten 12.150 Verwarnungen und 800 Bußgeldbescheide. Insgesamt wurden 50 Fahrverbote ausgesprochen.