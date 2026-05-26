Wechsel an der Spitze der Polizei-Pressestelle Trier: Uwe Konz geht in Ruhestand

TRIER. Nach fast 46 Jahren im Polizeidienst endet eine lange Laufbahn: Polizeipräsidentin Anja Rakowski hat EPHK Uwe Konz, den langjährigen Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier, in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde EPHK Michael Notzon offiziell als neuer Leiter der Pressestelle vorgestellt.

Uwe Konz nach langer Polizeilaufbahn verabschiedet

Wechsel in einer wichtigen Schnittstellenfunktion des Polizeipräsidiums Trier: Am Freitag, 22. Mai, verabschiedete Polizeipräsidentin Anja Rakowski den bisherigen Leiter der Pressestelle, Erster Polizeihauptkommissar Uwe Konz, in den Ruhestand.

Im Rahmen der Feierstunde stellte Rakowski zugleich den neuen Leiter der Pressestelle, EPHK Michael Notzon, der Öffentlichkeit und den Medien vor und führte ihn offiziell in sein Amt ein.

Seit 1980 im Polizeidienst

Uwe Konz trat am 1. August 1980 in den rheinland-pfälzischen Polizeidienst ein. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr war er zunächst mehrere Jahre Angehöriger der damaligen 9. Hundertschaft in Mainz und später in Wengerohr.

Im August 1987 wechselte Konz in den polizeilichen Einzeldienst zur Polizeiautobahnstation Heidenheim. Erste Führungsverantwortung übernahm er 1993 als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Schweich.

Prägende Arbeit im Jugendbereich und in der Pressestelle

1994 wurde Uwe Konz zum stellvertretenden Beauftragten für Jugendsachen bei der Polizeidirektion Trier ernannt. Von 1999 bis 2009 nahm er diese Aufgabe hauptamtlich wahr.

In den folgenden Jahren war er maßgeblich an der Entstehung des „Haus des Jugendrechts“ in Trier beteiligt. Später wurde ihm die Leitung des dort untergebrachten Gemeinsamen Sachgebiets Jugend der Polizeidirektion Trier übertragen.

Am 15. Oktober 2014 übernahm Konz schließlich die Leitung der Pressestelle im Polizeipräsidium Trier.

Rakowski würdigt Professionalität und Mediengespür

Polizeipräsidentin Anja Rakowski würdigte die Arbeit von Uwe Konz mit deutlichen Worten.

„Mit großem Engagement, hoher Professionalität und feinem Gespür für die Anforderungen moderner Medienarbeit haben Sie die Kommunikation unserer Behörde maßgeblich geprägt. Auch in herausfordernden Einsatzlagen war die Pressestelle stets handlungsfähig, besonnen und klar in der Ansprache“, sagte Rakowski.

Sie verabschiedete Konz mit Dank und den besten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt in den Ruhestand.

Michael Notzon übernimmt die Pressestelle

Neuer Leiter der Pressestelle ist EPHK Michael Notzon. Er begann seinen Dienst bei der Polizei Rheinland-Pfalz im September 1987 und war bis Juni 1996 Angehöriger der Bereitschaftspolizei.

Nach langjähriger Tätigkeit bei der Landespolizeischule wechselte Notzon im Oktober 2010 ins Polizeipräsidium Trier zur Polizeiinspektion Trier in den polizeilichen Einzeldienst.

Dort übernahm er im Juni 2012 die Funktion eines stellvertretenden Dienstgruppenleiters und im Mai 2015 die Funktion eines Dienstgruppenleiters.

Erfahrung aus Führungs- und Lagezentrale

Im März 2020 wechselte Notzon in den Führungsstab des Polizeipräsidiums zum Stabsbereich Führungs- und Lagezentrale. Dort war er als Polizeiführer vom Dienst in der Führungszentrale tätig.

Mit seiner neuen Aufgabe übernimmt er nun eine der sichtbarsten Funktionen des Polizeipräsidiums nach außen.

„Die Pressestelle ist das Gesicht der Polizei“

Rakowski betonte bei der Amtseinführung die Bedeutung der Pressestelle für Polizei und Öffentlichkeit.

„Die Pressestelle ist das Gesicht der Polizei in der Öffentlichkeit. Sie ist Schnittstelle zwischen polizeilichem Handeln und gesellschaftlicher Wahrnehmung. Transparente, sachliche und verlässliche Kommunikation ist in Zeiten schneller Informationsverbreitung wichtiger denn je. Sie schafft Vertrauen – und Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit“, erklärte die Polizeipräsidentin.

Dem neuen Leiter wünschte sie viel Freude und Erfolg bei der neuen Tätigkeit sowie stets das nötige Quäntchen Glück.