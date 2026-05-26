Trier: Brüderlädchen erfolgreich gestartet – hochwertige regionale Lebensmittel

TRIER. Nach nur sechsmonatiger Umbauphase gibt es wieder ein Ladenangebot in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Schönfelder Hofladens“ am Haupteingang des Brüderkrankenhauses: „Das Brüderlädchen“ ist mit neuem Konzept gestartet. An sieben Tagen der Woche ist nun von 5 bis 23 Uhr flexibles Einkaufen mit Selbstbedienung möglich.

Angeboten werden hochwertige regionale Lebensmittel wie zum Beispiel Fleisch-, Wurst-, und Backwaren der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof, Milchprodukte vom Engelshof in Hetzerath, Gebäck und Marmelade vom Trierer Café Razen, Eier und Nudeln vom Welschbilliger Schiltzhof und Speiseeis des Trierer Familienunternehmens Rigoni sowie weitere sorgfältig ausgewählte Produkte. Zur Mittagszeit gibt es einen Imbiss mit Bedientheke.

Am 7. Mai wurde „Das Brüderlädchen“ offiziell eröffnet und eingesegnet. Markus Leineweber, Direktor Unternehmenskultur des Brüderkrankenhauses, und Projektleiterin Caroline Schulte begrüßten zahlreiche Gäste, darunter Vertreter von Direktorium, Geschäftsführung, Projektteam, Mitarbeitende, Lieferanten und Innenstadtdezernent Ralf Britten.

„Nach Schließung des Schönfelder Hofladens war die Nachfrage seitens unserer Dienstgemeinschaft sowie von Patienten und Besuchern nach einem neuen Verkaufsangebot riesig und wir freuen uns, mit dem Brüderlädchen dieses wichtige Angebot mit Schwerpunkt ‚Regionalität‘ an dieser Stelle beizubehalten. Ein besonderer Dank geht an die Abteilungen unseres Hauses, die mit viel Herzblut zur Realisierung des Projekts beigetragen haben, wie Küche, Haustechnik, Malerei, Schreinerei, IT und Unternehmenskommunikation“, so Leineweber.

Das Einkaufen im neuen Brüderlädchen ist denkbar einfach: Zum Eintreten Bankkarte draußen an den Scanner neben der Tür halten, Produkte auswählen, an der Kasse scannen und bezahlen. „Bis jetzt haben wir nur positive Rückmeldungen erhalten“, resümiert Caroline Schulte die Eröffnungsphase. „Die Kunden loben den einfachen Kaufprozess, die Produktauswahl sowie die tolle Atmosphäre des Ladens.“

Und Andreas Becker, Chef der Zentralküche des Brüderkrankenhauses, ergänzt: „Der Imbiss mit Bedienung erweitert das Angebot und wird sehr gut angenommen. Dabei legen wir großen Wert auf Qualität mit Produkten vom Schönfelder Hof. Ab 9 Uhr gibt es frisch belegte Brötchen, von 11 bis 14 Uhr zusätzlich eine warme Theke mit wechselnden Angeboten wie zum Beispiel Fleischkäse, Frikadellen oder Spießbraten.“ (Quelle: BBT-Gruppe Region Trier)