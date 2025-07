Trier: Blitzersäule niedergemäht!

TRIER– Ein lauter Knall sorgte am frühen Abend für Aufregung am Katharinenufer in Trier!

Zahlreiche Schaulustige versammelten sich vor Ort und hielten das Geschehen mit ihren Handys fest. Der Grund: Die bekannte Blitzersäule an der Kreuzung zum Martinsufer wurde von einem SUV gerammt – und liegt nun flach am Boden.

Die Polizei sowie das Ordnungsamt der Stadt Trier sind im Einsatz. Der SUV steht mit seiner Front auf der umgestürzten Blitzersäule und muss derzeit mit einem Abschleppkran geborgen werden. Die Säule selbst steht unter Strom, weshalb ein Techniker vor Ort ist, um die Bergung fachgerecht zu begleiten und für Sicherheit zu sorgen.