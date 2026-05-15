Mosel: Frontal-Crash zwischen Pkw und Motorrad – Biker schwerverletzt

KLOTTEN/POMMERN – Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 49 zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein niederländischer Motorradfahrer war zwischen Pommern und Klotten in Fahrtrichtung Cochem unterwegs. In einer Rechtskurve unterschätzte er den Straßenverlauf und setzte zum Überholen eines Lkw-Gespanns an. Dabei übersah er den herannahenden Gegenverkehr.

Vergebliches Ausweichmanöver im Begegnungsverkehr

Der entgegenkommende Pkw-Fahrer leitete sofort eine Notbremsung ein. Gleichzeitig versuchte der Motorradfahrer, den Zusammenstoß durch ein Ausweichen auf den angrenzenden Fahrradweg zu verhindern. Trotz dieser Reaktionen prallten die Fahrzeuge heftig aneinander. Der Kradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Der Pkw-Lenker musste mit einem Schock medizinisch betreut werden.

Massiver Rettungseinsatz erzwingt Vollsperrung

Die Wucht des Aufpralls sorgte an beiden Fahrzeugen für einen wirtschaftlichen Totalschaden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen waren mehrere Rettungswagen des DRK und ein Notarzt vor Ort. Für die Landung des angeforderten Rettungshubschraubers musste die B49 durch die Polizei komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Moseltal.