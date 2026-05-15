Naturpark Saar-Hunsrück offiziell als BNE-Akteur zertifiziert

OTZENHAUSEN – Sechs rheinland-pfälzische Naturparke – darunter der Naturpark Saar-Hunsrück haben jetzt offiziell eine BNE-Zertifizierung erhalten.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist weit mehr als ein pädagogisches Angebot – sie ist ein Herzstück und ein gesetzlicher Auftrag der Naturparke in Rheinland-Pfalz. Gemäß den Grundlagen des Bundesnaturschutzgesetztes und des Landesnaturschutzgesetztes zählt die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Kernaufgaben eines Naturparks.

Nun wurde die Qualität dieser Arbeit offiziell bestätigt: Die Naturparke Südeifel, Nordeifel, Vulkaneifel, Soonwald-Nahe, Saar-Hunsrück und Rhein-Westerwald haben die Zertifizierung „BNE zertifiziert – Zukunft bildet“ Rheinland-Pfalz/Saarland erhalten.

Die Zertifizierung markiert nicht nur das Ende eines intensiven Prüfprozesses, sondern würdigt vor allem die tägliche Arbeit der Teams vor Ort. Die Prüfkommission, die jeden Park persönlich besuchte, zeigte sich beeindruckt von der Qualität der Konzepte und der Leidenschaft, mit der BNE in den Regionen gelebt wird.

Die Auszeichnung ist Teil des Modellprojektes „BNE in den rheinland-pfälzischen Naturparken“, das von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz aus Mitteln der Glücksspirale gefördert wurde.

Vom Gesetzestext in die gelebte Praxis

Dass BNE eine zentrale Säule der Naturparkarbeit ist, zeigt sich in der täglichen Arbeit vor Ort. „Die Zertifizierung ist die logische Konsequenz aus unserem gesetzlichen Auftrag“, betonen die Geschäftsführer der rheinland-pfälzischen Naturparke. „Wir machen seit Jahrzehnten Natur erlebbar und vermitteln die komplexen Zusammenhänge zwischen Menschen und Umwelt. Die Auszeichnung gibt dieser Arbeit nun einen standardisierten Qualitätsrahmen.“

Ob in der Arbeit mit Naturpark-Schulen oder Kitas, bei der Fortbildung von Zertifizierten Natur- und Landschaftsführern (ZNL) oder in regionalen Projekten – die Naturparke fungieren als unverzichtbare Bildungszentren für die ländlichen Räume und die Zertifizierung macht diese tief verwurzelte Kompetenz nun für Kooperationspartner wie Schulen, Kitas und Kommunen objektiv sichtbar.

Strenge Prüfung vor Ort

Um das Zertifikat zu erlangen, stellten sich die einzelnen Naturparke einem anspruchsvollen Prozess. Neben einem detaillierten schriftlichen Fragenkatalog stand die Überprüfung vor Ort im Fokus. Zwei Vertreter*innen der Prüfkommission besuchten die Einrichtungen, um die Umsetzung der BNE-Kriterien im Alltag zu begutachten. Das Ergebnis bestätigt die hohe Professionalität der Naturparke.

Im späteren Jahresverlauf ist eine offizielle, gemeinsame Übergabe der Urkunden geplant. Mehr Informationen dazu gibt es hier auf der Webseite, Informationen zur Zertifizierung unter: https://bne-zertifiziert.de/

Überreichung der BNE-Zertifikate an Naturparke

Die rheinland-pfälzischen Naturparke haben für ihre Bildungsarbeit offiziell die Urkunden der Qualitätszertifizierung „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) erhalten.

Auf den positiven Bescheid der BNE-Zertifizierungskommission im Februar 2026 folgte nun der feierliche Höhepunkt im Mai: Urkundenübergabe am Nationalparktor Keltenpark in Otzenhausen. Die Auszeichnung besiegelt das erfolgreiche Qualitätsmanagement der Naturparke, die mit ihren Angeboten zukunftsfähiges Denken und Handeln in der Region stärken.

Im Rahmen derselben feierlichen Veranstaltung wurden zudem sieben weitere regionale BNE-Akteure für ihr herausragendes Engagement in der außerschulischen Nachhaltigkeitsbildung ausgezeichnet. Das Qualitätssiegel „Zukunft bilden“ bestätigt, dass die zertifizierten Akteure und Institutionen streng definierte, hochwertige Standards in der Vermittlung von ökologischen, sozialen und ökonomischen Zusammenhängen erfüllen.

Das Zertifikat ist zunächst für drei Jahre gültig.