Mit 2,7 Promille auf die Wache: Radfahrer sucht Rat und wird erwischt

0
Polizeiwache Schild
Foto: dpa-Archiv

SCHIFFESTADT – Auf diesen Hinweis hätte er sicher gern verzichtet: Weil er die Polizei um Rat in einem Zivilrechtsstreit fragen wollte, hat ein 38 Jahre alter Mann die Inspektion Schifferstadt (Pfalz) besucht.

Bei dem Gespräch am Donnerstagabend konnten die Beamten aber bei dem Mann, der mit dem Rad gekommen war, einen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Test habe 2,7 Promille ergeben, teilte die Polizei mit.

Eine Blutprobe folgte. «Es wurde ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges infolge Alkoholgenusses eingeleitet», hieß es. Die Inspektion verließ der Mann schließlich ohne Rad.

Vorheriger ArtikelPolizei fasst Serientäter: 15-Jähriger wegen Raubserie in Untersuchungshaft
Nächster ArtikelNaturpark Saar-Hunsrück offiziell als BNE-Akteur zertifiziert

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.