Mit 2,7 Promille auf die Wache: Radfahrer sucht Rat und wird erwischt

SCHIFFESTADT – Auf diesen Hinweis hätte er sicher gern verzichtet: Weil er die Polizei um Rat in einem Zivilrechtsstreit fragen wollte, hat ein 38 Jahre alter Mann die Inspektion Schifferstadt (Pfalz) besucht.

Bei dem Gespräch am Donnerstagabend konnten die Beamten aber bei dem Mann, der mit dem Rad gekommen war, einen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Test habe 2,7 Promille ergeben, teilte die Polizei mit.

Eine Blutprobe folgte. «Es wurde ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges infolge Alkoholgenusses eingeleitet», hieß es. Die Inspektion verließ der Mann schließlich ohne Rad.