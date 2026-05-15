In Todesangst: 26-Jähriger springt aus brennendem Haus – schwer verletzt!

In Bingen ist ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Ein 26-jähriger Bewohner sprang aus dem brennenden Gebäude und wurde schwer verletzt.

Dramatische Szenen mitten in der Nacht in Bingen: In einem Mehrfamilienhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Ein 26-jähriger Bewohner sprang aus dem brennenden Gebäude und wurde dabei schwer verletzt.

Feuer in Mehrfamilienhaus in Bingen

BINGEN. In der Nacht zum Donnerstag ist es in Bingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Wohnhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Ein 26-jähriger Bewohner sprang aus dem brennenden Haus und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Übrige Bewohner verlassen Gebäude unverletzt

Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude nach Angaben der Polizei unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr wurde mitten in der Nacht zum Brandort gerufen. Weitere Angaben zum genauen Ablauf des Einsatzes lagen zunächst nicht vor.

Brandursache noch unklar – 40.000 Euro Schaden

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.