Auf Parkplatz in Hecke gefahren: Alkoholfahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Donnerstag und den heutigen Freitag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten in Luxemburg, z.T. verbunden mit Unfällen.

Gegen Mittag des 14.5.2026 wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Niederkorn gemeldet, bei dem ein Fahrer in eine Hecke gefahren sei. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den Fahrer hinter dem Steuer schlafend antreffen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei ihm feststellen. Da er den Alkoholtest allerdings verweigerte, wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt. Er wurde zwecks Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Am Abend desselben Tages wurde der Polizei ein Fahrzeug in der Rue des Romains in Strassen gemeldet, das gegen zwei stationierte Fahrzeuge gestoßen und weitergefahren sei ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Fahrerin konnte kurze Zeit später ermittelt und angetroffen werden. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Unfallprotokoll wurde erstellt.

Am gleichen Abend wurde eine Polizeistreife auf der A13 in Richtung Schengen gegen 22.00 Uhr auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in starken Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug wurde daraufhin von Beamten in Höhe Kayl von der Autobahn geleitet. Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrerin, konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Der Ankohltest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Gegen 23.10 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das in starken Schlangenlinien von Clervaux in Richtung Lentzweiler fuhr. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug in Deiffelt antreffen. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am 15.5.2026, gegen 1.00 Uhr, wurde eine Polizeistreife auf der Avenue de l’Europe in Richtung Pétange auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug wurde in der Rue d’Athus gestoppt. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahrnehmen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)