Kurioser Diebstahl: Unbekannter klaut Briefkasten, Haustürklingel und Signalleuchte

Ungewöhnlicher Fall im Kreis Birkenfeld: In Rimsberg hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Donnerstag gleich mehrere Gegenstände an einem Wohngrundstück entwendet – darunter einen Briefkasten, eine Haustürklingel und eine Signalleuchte. Die Polizei sucht Zeugen.

Diebstahl am Ortseingang von Rimsberg

RIMSBERG. In der Nacht von Mittwoch, 13. Mai 2026, auf Donnerstag, 14. Mai 2026, kam es in Rimsberg zu einem kuriosen Diebstahl.

Nach Angaben der Polizei entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 0.30 Uhr einen Briefkasten, eine Haustürklingel sowie eine Signalleuchte am Zufahrtstor zu einem Wohngrundstück.

Tatort in der Hauptstraße

Der Tatort befindet sich in der Hauptstraße am Ortseingang von Rimsberg, aus Richtung Birkenfeld kommend.

Der entstandene Schaden wird auf rund 550 Euro beziffert.

Polizei Birkenfeld sucht Zeugen

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06782/9910 entgegen.