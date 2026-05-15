Wilder Vatertag im Eifelkreis: Eingesperrt nach Feier, Alkohol am Steuer und Angriff auf Rettungsdienst!

BITBURG. Die Polizei Bitburg hatte rund um den Feiertag alle Hände voll zu tun: Ein Heranwachsender musste aus einem verschlossenen Veranstaltungsraum „befreit“ werden, zwei alkoholisierte Autofahrer verloren ihren Führerschein – und in Bickendorf eskalierte ein Einsatz besonders deutlich.

Polizei Bitburg mit mehreren Einsätzen nach Feiertagsfeiern

Für die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bitburg war der Feiertag alles andere als ruhig. Im gesamten Dienstgebiet kam es zu mehreren Einsätzen, die im Zusammenhang mit Feiern standen.

Die Polizei selbst bezeichnete die meisten Vorfälle als „feiertagsüblich“. Einige Einsätze dürften dennoch für Gesprächsstoff sorgen.

Feier verpasst: Heranwachsender in Veranstaltungsraum eingeschlossen

Kurios begann der Feiertagsmorgen in Rittersdorf. Gegen 6.45 Uhr meldete sich ein Heranwachsender telefonisch bei der Polizei.

Der junge Mann hatte offenbar das Ende einer Feier nicht mitbekommen. Das Gebäude war inzwischen verschlossen – und er konnte den Veranstaltungsraum nicht mehr eigenständig verlassen. Die Person musste schließlich aus ihrer hilflosen Lage „befreit“ werden.

Alkohol am Steuer: Führerscheine sichergestellt

Ebenfalls gegen 6.45 Uhr wurde der Polizei ein Pkw auf einem Wirtschaftsweg im Bereich Orenhofen gemeldet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Der 33-jährige Fahrer war auf dem Heimweg von einer Feier und hatte eine kurze Pause eingelegt.

Da der Mann stark alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich gegen Mitternacht in Olsdorf. Einer Streife kam dort ein auffallend unsicher geführtes Auto entgegen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 62-jährige Fahrerin ebenfalls stark unter Alkoholeinfluss stand. Auch hier folgten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

Streit, Platzverweise und Ermittlungen

Am Abend gegen 19 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen alkoholisierten Personen am Spittel in Bitburg gerufen. Die Beteiligten wurden ermittelt und erhielten Platzverweise. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Dennoch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Später, gegen 22 Uhr, kam es in Wilsecker zu einer wechselseitig begangenen Körperverletzung und Bedrohung zwischen fünf Personen. Auch hier waren mehrere Beteiligte offenbar alkoholisiert. Eine Person wurde im Gesicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern an.

Fremde Personen auf Hausdächern in Brecht

Für einen weiteren ungewöhnlichen Einsatz sorgte eine Meldung aus Brecht. Anwohner hatten gegen 19.15 Uhr beobachtet, dass fremde Personen auf Hausdächer kletterten.

Ein Schaden entstand nach bisherigen Angaben nicht. Eine in Betracht kommende Personengruppe wurde im Ort angetroffen und von der Polizei eindringlich angesprochen.

Einsatz in Bickendorf eskaliert: Verletzter greift Rettungssanitäterin an

Besondere Relevanz entwickelte laut Polizei ein Einsatz gegen 1.15 Uhr in Bickendorf. Dort war ein 46-jähriger Besucher einer Veranstaltung von einer bislang unbekannten Person angegriffen und verletzt worden.

Der alkoholisierte Mann wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während des Transports wurde er jedoch aggressiv. Nach Angaben der Polizei griff er eine Rettungssanitäterin an und beleidigte sie.

Die Mitarbeiterin des Rettungsdienstes blieb unverletzt. Dem Mann wurden vorübergehend Handfesseln angelegt, anschließend wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen ihn wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten gleichstehende Personen eingeleitet.