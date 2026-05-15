Trier: Vollsperrung in Mäusheckerweg – Busse werden umgeleitet

TRIER. Aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz wird im Mäusheckerweg im Bereich vor der Mäusheckerhalle, zwischen dem Radweg und der Kreuzung zur Ehranger Straße, ab Montag, 18. Mai 2026, bis voraussichtlich Samstag, 23. Mai 2026, eine Vollsperrung eingerichtet. Der Verkehr aus der Ehranger Straße und der Mäusheckerstraße wird jeweils über die Hafenstraße umgeleitet.

Anwohner und Rettungsfahrzeuge können das Baufeld zu jedem Zeitpunkt passieren. Die Busse der Linie 8 fahren während der Sperrung im Mäusheckerweg ihre gewohnte Route. Umsteiger in Richtung Pfalzel müssen ab der Haltestelle Mäusheckerweg zur Ersatzhaltestelle an der Mäushecker-Unterführung gehen.

Die Busse der Linien 18 und 57 fahren bis zur Haltestelle St. Urban ihre normale Route und werden über die B53 zur Ersatzhaltestelle Mäushecker-Unterführung geleitet. Von dort fahren die Busse über die Haltestellen Am Mühlenteich, Steinbrückstraße zur Ringstraße und von dort wieder die normale Route. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen Biewer Süd bis Mäusheckerweg sowie Pfalzel Bahnhof, Philosophenweg und Alter Ortskern sind während der Baumaßnahme für die Linie 18 aufgehoben.

Die Busse der Linie 87 fahren bis zur Haltestelle Mäusheckerweg die gewohnte Route und werden über Ehranger Straße und die B53 zur Unterführung geleitet. Anschließend fahren die Busse ihre normale Route. Die Rückfahrt erfolgt bis zur Haltestelle Am Mühlenteich, weiter über die B53 zurück zur Hafenstraße und zur Ehranger Straße. Ab der Haltestelle Mäusheckerweg geht es weiter über die normale Route.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der SWT unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Fragen zu den Bussen beantwortet das Team im SWT-Stadtbuscenter in der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717273. (Quelle: SWT)