Tragischer Unfall in Luxemburg: 35-jähriger Motorradfahrer stirbt an Unfallort

DUDELANFE. Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 21.00 Uhr auf der Route de Thionville in Dudelange in Richtung Frankreich zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ersten Informationen zufolge verlor ein Fahrer bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 35-jährige Mann, wohnhaft in Frankreich, verstarb noch an der Unfallstelle, welche in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt wurde.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft weilte die Police technique (Mess- und Erkennungsdienst) der Polizei zwecks Unfallaufnahme vor Ort. (Quelle: Police Grand-Ducale)