Kreisjugendfeuerwehr Bitburg-Prüm: 50-Jahre-Jubiläum mit Zeltlager

BITBURG – Vom 7. bis 13. Juli veranstalteten die Jugendfeuerwehren des Eifelkreises Bitburg-Prüm das 23. Kreiszeltlager auf dem Gelände der ehemaligen High School in Bitburg-Mötsch.

Den Höhepunkt der Woche bildet die Abschlussveranstaltung am Samstag. Westenergie hat die Veranstaltung mit einer Fördersumme unterstützt und hat darüber hinaus T-Shirts für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Leistungsspange gesponsert. Zusätzlich feiert der Kreisjugendverband in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr. Sie fordert sowohl feuerwehrtechnisches Wissen als auch sportliche Leistungsfähigkeit und Teamarbeit. Zusätzlich hat Westenergie Rucksäcke, Sonnenbrillen, Flaschenöffner und Wassereis als kleine Geschenke für die Jugendlichen zur Verfügung gestellt.

Zeltlager nicht nur ein Highlight

Kreisjugendfeuerwehrwart Jörg Sondag betonte: „Das Zeltlager ist nicht nur ein Highlight für unsere Jugendlichen, sondern auch ein starkes Zeichen für das gelebte Ehrenamt in der Region. Es verbindet Ausbildung, Gemeinschaft sowie Spaß und zeigt, wie viel Potenzial in unserem Nachwuchs steckt.“ Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Das Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren ist eine großartige Gelegenheit für junge Menschen, Teamgeist zu erleben, Neues zu lernen und sich aktiv einzubringen. Als Westenergie unterstützen wir gerne Projekte, die Gemeinschaft fördern und ehrenamtliches Engagement stärken.“

Der Kreisjugendfeuerwehrverband Eifelkreis Bitburg-Prüm e. V. ist Teil des Kreisfeuerwehrverbands und koordiniert die Jugendarbeit innerhalb der Feuerwehren im Eifelkreis. Aktuell engagieren sich 59 Feuerwehren mit über 220 ehrenamtlichen Jugendwarten und Betreuerinnen und Betreuern für die feuerwehrtechnische Ausbildung junger Menschen. Mit jährlich stattfindenden Veranstaltungen wie dem Zeltlager stärkt der Verband praxisnahe Gemeinschaft und vermittelt Verantwortung und Hilfsbereitschaft.

Energie. Für Euch.

